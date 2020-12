Padrasto é preso por espancar e arrancar cabelo de enteada de 1 ano

O padrasto de uma menina de um ano e oito meses foi preso por Policiais da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Sinop nesta quarta-feira (02), suspeito de agressão à enteada.

O pai da criança teve conhecimento pela avó materna de que a bebê estava internada em uma unidade de saúde de Sinop em decorrência das agressões. No local, ele foi informado que a criança estava com sinais de agressão física, como hematomas pela face, orelha e também teve parte do cabelo arrancado.

O suspeito foi preso em casa, encaminhado para Central de Flagrantes, onde o delegado instaurou inquérito para investigar o crime e também a possível responsabilidade da mãe da criança.

A vítima teve alta após observação, está na casa do pai e passa bem.

OBS: A foto na capa da reportagem é apenas ilustrativa e não condiz com a características físicas da vítima.