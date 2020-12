Padrasto é preso suspeito de manter relações sexuais com criança de 10 anos

Um homem foi preso na quarta-feira (09), suspeito de estupro de vulnerável na cidade de Pedra Preta – MT.

A mãe da criança de 10 anos relatou que observou um comportamento estranho da filha que estava andando de pernas abertas como se estivesse machucada.

A menina ao ser indagada sobre o que estaria acontecendo, disse que tinha se cortado com uma presto barba, a mãe desconfiada pediu para ver o ferimento e notou que a parte íntima da filha estava com hematomas e inchaço.

Neste momento a criança confessou que seu padrasto estava tendo relações com ela já algum tempo e não tinha contado nada porque ele o ameaçava, disse ainda que após o ato sexual ele lhe dava dinheiro.

A mãe da criança foi até o 1º Pelotão da Polícia Militar e relatou todo ocorrido e por se tratar de uma criança o Conselho Tutelar foi acionado.

O suspeito foi localizado no seu trabalho e elevado para delegacia, onde negou as acusações dizendo que nunca teve contato íntimo com a garota, somente lhe dava dinheiro por agrado das tarefas domésticas realizada pela criança.

A criança não soube dizer desde quando acontece o ato sexual.