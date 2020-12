Pais , professores e diretores fazem manifesto em apoio ao retorno das aulas da Educação Infantil

Aconteceu na manhã deste sábado (05), na Praça dos Carreiros de Rondonópolis uma manifestação em apoio ao e demais etapas de ensino.

Em uma ação conjunta entre o ensino público e privado, esteve presentes diretores, professores e pais de alunos.

A indignação dos pedagogos é que tudo está autorizado a funcionar em Rondonópolis, desde campanha eleitoral até parques e buffet infantis (tendo a possibilidade de receber até 300 pessoas em lugares abertos). Mas as escolas seguem fechadas.

O grupo presente acredita que mediante a uma manifestação, poderá se mostrar a insatisfação do órgão público, diante desse cenário. Para que também as crianças não percam mais um ano de aprendizado, além de se sentirem cada vez mais desorientadas com toda essa confusão.

Sem saber o fazer os profissionais da educação aguardam uma resposta, pois conforme a diretora Rebeca Lucena o Ministério Público já foi procurado e em resposta disse que é o Prefeito José Carlos do Pátio que tem que dar a permissão da reabertura das instituições escolares.

Os professores, diretores e pais aguardam um pronunciamento do prefeito a respeito da situação.