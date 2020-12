Pátio começa a definir novo secretariado

Aos poucos, vão vazando os nomes das pessoas que provavelmente irão compor o primeiro escalão do próximo governo do prefeito reeleito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD). Vários nomes que compõem o atual staff do prefeito devem ser mantidos, alguns em funções diferentes das exercidas atualmente, mas também haverá nomes novos.

De acordo com o apurado pelo AgoraMT, nomes como o atual presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira, o secretário de Finanças, Rodrigo Silveira Lopes, a secretária de Finanças, Erazilene Valentim Silva, o secretário de Saúde, Rodrigo Ferreira, e o secretário de Planejamento, Coordenação e Controladoria, Rafael Mandrácio Arenhardt, devem ser mantidos nos cargos que ocupam atualmente.

Outros nomes como o coordenador do Gabinete de Segurança Pública (Gasp), Valdemir Castilho, o Biliu, a atual presidente do Sanear, Terezinha Silva, e a atual secretária de Governo, Mara Gleibe Fonseca, devem permanecer na administração, mas devem ser removidos para outras funções e secretarias.

Entre as novidades já anunciadas, o vereador Adilson do Naboreiro (SD), que foi convidado por Pátio para assumir a secretaria de Agricultura e Pecuária, e o engenheiro florestal Leandro Bernardo Leite, convidado para comandar a secretaria de Meio Ambiente.

O nome do atual presidente do União Esporte Clube, Edicarlos Olegini, o Gauchinho, que foi candidato a vereador este ano pelo PSD, partido do vice de Pátio, Aylon Arruda, é cotado para assumir a secretaria de Esportes, mas a informação ainda não foi confirmada pelo mesmo.