Com o início do ano chegando, pais e responsáveis pelas crianças em idade escolar começam a ficar apreensivos se as aulas presenciais irão ou não voltar.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) afirmou na ultima semana que irá esperar uma decisão do Governo Federal sobre esse retorno “Colocar as crianças dentro da sala neste momento é delicado” afirmou Pátio.

Ele falou que aguarda ainda uma decisão do Ministério da Saúde para tomar qualquer decisão.