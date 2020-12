Pátio diz que pretende ter mais vereadores eleitos em seu novo secretariado

O prefeito reeleito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD) já está mexendo nos seus cargos de confiança na prefeitura e acomodando muitos dos companheiros e companheiras que o ajudaram em sua campanha eleitoral. Político astuto e sempre mirando a próxima eleição, ele também já afirmou de forma reservada que pretende convidar vereadores eleitos para comporem seu secretariado, como já fez com Adilson do Naboreiro, que assumirá a pasta da Agricultura para ceder a vaga na Câmara para Juary Miranda, que não conseguiu se reeleger, mesmo sendo muito bem votado.

Sem adiantar nomes, Pátio já adiantou que irá chamar outros vereadores para comporem seu governo e abrirem vagas para que outros aliados derrotados nas urnas possam assumir a vereança, reforçando sua bancada na Câmara, pois muitos destes já são políticos experientes e fieis ao prefeito.

Da mesma forma, ele também já tem operado mudanças no primeiro e segundo escalão de seu governo, pois não quer esperar tomar posse em seu terceiro mandato como prefeito da cidade para começar a mudar os nomes, que como ele próprio define, precisam ser “oxigenados” para que já comece o ano que vem com todo gás e já trabalhando.