Pátio diz ter superado as metas da gestão e que a saúde continua como prioridade

O prefeito reeleito por Rondonópolis José Carlos do Pátio, em conversa com nossa equipe, falou sobre sua gestão até agora e também expectativas futuras.

“Zé do Pátio” professor de inglês e engenheiro civil entrou na política em 1982, ele conquistou quatro mandatos de Deputado Estadual e três de vereador e está entrando na 3ª gestão do município de Rondonópolis.

“Eu desde criança sempre fui muito focado sempre quis fazer as coisas com muita perfeição e tudo o que fiz na minha vida foi com muita dedicação” destacou Pátio.

Sobre a gestão que está sendo finalizada no ano de 2020, o prefeito diz ter realizado metas e com isso o Rondonópolis se destaca como o melhor município da região Centro – Oeste, no setor saneamento básico.

Na educação, na área de regularização fundiária e pavimentação asfáltica também foi realizado muitos projetos, o prefeito destaca que as metas realizadas nesta gestão foram todas concluídas além do esperado.

“Para os próximos anos, minha prioridade continua sendo a saúde que avançou muito no município de Rondonópolis, assim também como universalizar o esgoto sanitário, ampliar o projeto habitacional, continuar com a regularização fundiária” afirmou o prefeito.

Pátio finalizou dizendo que a população foi muito solidária com ele nas eleições e a forma que tem para agradecer e retribuir é trabalhar redobrado em prol aos cidadãos.