Perícia diz que prédios estão comprometidos e podem desabar

Equipes da Perícia Técnica da Politec trabalharam na manhã desta segunda-feira (7) nos prédios que foram atingidos por um incêndio de grandes proporções neste final de semana. As chamas destruíram completamente uma loja de utilidades para o lar e uma casa lotérica e parcialmente uma loja de peças para bicicletas.

O trânsito na avenida 15 de Novembro ficou bloqueado durante toda a manhã para garantir a segurança dos peritos.

Na conclusão preliminar é que os prédios estão com as estruturas comprometidas e podem desabar a qualquer momento. O relatório final da perícia irá apontar ainda as causas do incêndio, acidental ou criminoso e a dinâmica dos fatos.

Os donos da loja de utilidades confirmaram que contam com seguro, que já foi acionado. São 71 funcionários que entrarão em férias coletivas até que a situação da loja seja definida.