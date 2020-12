Pesquisa diz que aprovação de Bolsonaro cai de 41% para 35%

A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu em duas semanas de 41% para 35%, segundo pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta sexta-feira (4). Já a desaprovação subiu de 31% para 38%.

Os resultados mostraram que, pela primeira vez em dois meses, a avaliação negativa supera a positiva. Os que consideram o governo regular somam 27%.

A pesquisa Exame/Ideia é um pojeto une Exame Research, braço de análise de investimentos da revista Exame, e o Ideia, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 30 de novembro a 3 de dezembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na série histórica, a desaprovação vinha superando a aprovação desde 2019 e atingiu o pico em junho, quando ficou em 54%. A aprovação foi subindo no mesmo período em que o auxílio emergencial foi pago, e agora volta a ficar inferior à desaprovação, no momento em que o governo paga a última parcela do auxílio emergencial.

Um dos dados que reforçam a possível relação com o auxílio emergencial é a desaprovação entre pessoas que ganham até 1 salário mínimo, que subiu de 39% para 46%. Nas classes A/B a aprovação está em 44%. A aprovação do governo permanece maior nas regiões Norte (62%) e Centro-Oeste (47%).