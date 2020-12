PF faz a maior apreensão de madeira nativa da história no país

A Polícia Federal realizou a maior apreensão de madeira nativa da história do país. Foram 131,1 mil m³ de toras extraídas no oeste do Pará nesta segunda-feira (21). O material é suficiente para a construção de 2.620 casas populares. As 43.700 toras estão dispersas por diversas esplanadas ao longo dos rios Mamuru e Arapiuns, na divisa do Pará com o Amazonas.

A região é de cerca de 20 mil km², tamanho aproximado ao do Estado de Sergipe.

A apreensão aconteceu durante a operação denominada Handroanthus GLO, deflagrada pela PF em parceria com o Ministério Público Federal. Segundo a Polícia Federal, essa apreensão faz parte das investigações que aconteceram a partir de uma balsa retida no Rio Mamuru, no dia 15 de novembro deste ano, com aproximadamente 2.700 m³ de madeiras nativas do bioma amazônico.

Operação Verde Brasil 2

As ações fazem parte da Operação Verde Brasil 2, deflagrada em 11 de maio de 2020 para o combate aos focos de incêndio, desmatamento e garimpo ilegal na região da Amazônia Legal. Em novembro, operação foi prorrogada até 30 de abril de 2021.

A missão é coordenada pelo Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa e conta com o apoio do Comando Conjunto Norte (CCjN), do Comando Conjunto Amazônia (CCjA), do Comando Conjunto Oeste (CCjO) e do Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), da Força Aérea Brasileira (FAB).