PM de Alto Taquari apreende mais de uma tonelada de maconha

A Polícia Militar de Alto Taquari apreendeu 1.155 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 1.354,50 kg, nesta quinta-feira (24). A droga estava escondida em uma caminhonete S10 de cor branca.

Segundo informações, a PM recebeu uma ligação anônima informando que havia um veículo abandonado em um acostamento da rodovia, sentido Alto Araguaia.

Um caminhão guincho foi acionado e fez a remoção da caminhonete foi para o pátio da delegacia. Após averiguação detalhada do carro, os policias encontraram os tabletes da droga no interior do veículo.