PM e Bombeiros entregam brinquedos no Ana Carla

Cinco viaturas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros deixaram o pátio do 5º Batalhão da PM, cheias de brinquedos novos arrecadados na Campanha Natal Feliz, em Rondonópolis-MT. Foram mais de 700 presentes entre bolas, bonecas e carrinhos.

Conforme tenente Roberto do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, essa campanha já se tornou tradição. “Ano passado houve também arrecadação de alimentos, neste ano, focados em brinquedos novos. Unimos as duas instituições, por meio da Secretaria de Segurança Pública, e conseguimos essa quantidade de presentes. Essa é uma forma de levar um pouco mais de alegria para o lar de uma criança em Rondonópolis”.

Já o tenente-coronel Osório da Polícia Militar, também reforçou a ideia que a instituição tem o papel se tornar mais próxima da sociedade em ações do bem. “A cada dia, trabalhamos com o objetivo de aproximar ainda mais a comunidade da nossa corporação. Essa ação permite fazer isso. Não queremos estar nos bairros apenas para atender ocorrências criminais, mas também, para ouvir e conversar com a população sobre coisas do bem”.

Do 5º BPM, as viaturas seguiram para o bairro Ana Carla, localizado na região Salmem. A fila e a expectativa da criançada já estavam grandes.

Além do bairro Ana Carla, também haverá entrega de presentes para crianças da Aldeia Tadarimana e Casa Abrigo.

Para o natal deste ano, a meta é superar 2019, quando foram arrecadados 55 mil brinquedos estado de Mato Grosso.