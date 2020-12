PM inicia operação visando combater homicídios

A Polícia Militar (PM) deu início hoje (1º) à Operação Hot Spot 121, que tem por objetivo principal identificar as causas e reduzir a ocorrência de mortes violentas intencionais, usando como ferramenta de análise e planejamento os dados estatísticos da violência, para identificar as principais causas e os locais onde isso mais acontece.

“O intuito é evitar uma futura morte, evitar um novo crime. O nosso foco principal é o homicídio, mas também trabalharemos em cima do roubo, do furto e do tráfico doméstico de entorpecentes”, informou o tenente-coronel Osório, subcomandante do 5º Batalhão da PM em Rondonópolis.

Para o oficial da PM, é fundamental a colaboração da população para que a operação possa ter sucesso nos seus objetivos. “A sociedade é primordial com as informações e no trabalho realizado pela PM. Vale ressaltar que temos o telefone de emergência, existe o disque-denúncia e a população pode ter certeza de que a partir do momento que ela denuncia, a identificação dela é guardada, não é revelada, e o trabalho é feito no intuito de prender ou apreender o criminoso ou o autor do ato infracional”, continuou.

Osório ainda orienta aos cidadãos e cidadãs para que mantenham a calma e procurem colaborar com os policiais em caso de abordagens, pois as mesmas tem a função de levar a segurança para essas pessoas. “A abordagem é realizada de uma forma a trazer a sensação de segurança à população. Algumas pessoas não se sentem confortáveis com a abordagem, mas elas podem ter certeza de que a nossa abordagem obedece uma técnica e uma doutrina. Não é realizada de forma aleatória e dentro de um padrão operacional e técnico, e a partir do momento que nada for encontrada contra a pessoa, ela é liberada com um agradecimento e estará contribuindo com a segurança pública”, concluiu.

A Operação Hot Spot 121 foi lançada hoje (1º), no próprio quartel da PM, e vai até o próximo dia 31 de dezembro.