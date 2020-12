PM prende homem armado que pretendia cometer homicídio

Um homem foi preso na tarde desse sábado (5) na cidade de Tangará da Serra de posse de uma arma de fogo calibre 22. Ele estava em um bar no momento em que foi preso e confessou aos policiais que pretendia usar a arma para cometer um homicídio.

De acordo com informações repassadas pela subtenente PM Berbel, uma guarnição da PM avistou o bar bastante movimentado no bairro Vila Horizonte e os policiais decidiram então proceder uma revista nos presentes, já como forma de combater e prevenir possíveis crimes, quando localizaram o homem com uma espingarda calibre 22.

O homem já possui passagens pela polícia e ele teria ido até o bar para cometer um homicídio contra um desafeto que estaria no mesmo bar, mas não teve tempo de cometer o crime e acabou preso pela PM.

Ele foi conduzido para a Delegacia e preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.