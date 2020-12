PM prende suspeito de estuprar e matar idosa em Pontes e Lacerda

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na madrugada desta terça-feira (01) por tráfico de drogas, e reconhecido pelo marido de uma idosa, vítima de estupro seguido de morte em Pontes e Lacerda-MT.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar recebeu a informação que um indivíduo estaria praticando tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades do miniestádio.

O suspeito foi detido e na sequência, durante busca pessoal foi encontrado em seu bolso cinco porções análoga à pasta base de cocaína.

Ainda no momento da abordagem, o homem com diversas tatuagens pelo corpo foi reconhecido por ser suspeito do estupro seguido de morte ocorrido no dia 28 de novembro no município.

Ao analisar as imagens foi possível chegar nas características e semelhanças do suspeito que ao ser indagado, revelou que praticou o estupro, afirmando que entrou na residência pois notou a vulnerabilidade da Idosa

Na sequência, o suspeito contou que foi para o quarto onde havia o marido da vítima. O homem presenciou a esposa idosa sendo estuprada, e logo depois sofreu um AVC e está totalmente debilitado.

A senhor que testemunhou o estupro visualizou a foto do suspeito através de fotografia no aparelho celular e reconheceu com certeza o suspeito como autor do estupro que tirou a vida de sua esposa.

O criminoso faz o uso de tornozeleira eletrônica, porém o aparelho estava desligado há mais de dois dias.