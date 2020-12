PM prende suspeito de matar um homem e deixar dois feridos a golpes de faca

Policiais do Núcleo de Polícia Militar de Alto Paraguai (218 km de Cuiabá) prenderam em flagrante o suspeito de matar um homem e deixar outros dois feridos, por golpes de faca. O crime ocorreu na madrugada de sábado (12.12), na área central da cidade, em frente a um bar.

O suspeito, de 34 anos, estava escondido na casa dos pais. De acordo com a narrativa dos policiais, o suspeito apresentava lesões, porém nenhuma grave. Ele declarou que havia se envolvido em uma briga.

Um homem de 22 anos, atingido no tórax, morreu logo após dar entrada na unidade local de pronto atendimento. A segunda vítima, de 21 anos, foi transferida para o Pronto Socorro de Cuiabá em estado grave. Já a terceira vítima, de 24 anos, sofreu lesões superficiais e recebeu alta medida logo após ser atendida na unidade local.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia da cidade de Diamantino para mais providências legais.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.