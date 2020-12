Polícia Ambiental apreende mais de 100kg de pescado irregular

A Polícia Militar de Proteção ambiental apreendeu na madrugada desta sexta-feira (18), juntamente com a SEMA-MT, 135kg de pescado irregular que estaria sendo transportado para o município de Pedra Preta. Os policiais passaram a noite na estrada que dá acesso ao local.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, eles receberam uma denúncia anônima de que algumas pessoas estariam indo para região da cachoeira do Rio Itiquira, praticando pesca predatória e voltando durante a madrugada para Pedra Preta com o pescado.

Eles aguardaram no local quando avistaram um veículo Uno trafegando pela região. Ao tentar fazer a abordagem, o condutor não obedeceu a ordem de parada e houve uma perseguição por cerca de 1km.

Em certo momento, os suspeitos abandonaram o veículo e saíram correndo para a mata e não foram localizados.

O pescado foi doado e o carro apreendido.

O período de defeso da piracema começou no dia 1º de outubro e segue até dia 31 de janeiro de 2021 em Mato Grosso. A proibição à pesca, tanto amadora como profissional, inclui os rios das Bacias Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins.