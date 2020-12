Polícia Civil devolve para vítima geladeira comprada que foi entregue a outra pessoa

Uma geladeira nova comprada por uma diarista e foi entregue pela empresa a outra pessoa foi recuperada pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (18), em ação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

As diligências iniciaram logo após a Polícia Civil ser acionada pela vítima, a qual narrou que havia adquirido o eletrodoméstico em uma loja localizada na região central de Cuiabá, porém ocorreu um erro no pedido de venda, e o produto foi entregue em outro endereço.

Após quase 90 dias da data da compra, a diarista procurou a Decon para registrar a ocorrência. Ela contou que recentemente perdeu uma filha, bem como estava sofrendo com a falta do eletrodoméstico em sua residência, o qual havia comprado.

De acordo com o delegado, Rogério Ferreira, nas investigações foi identificado que no momento da venda os pedidos foram preenchidos de forma errada. “A mulher que recebeu o eletrodoméstico pensou que se tratava de um presente do seu irmão, porém no dia seguinte ao ir até a loja, na Rua 13 de Junho, descobriu que não havia sido presenteada pelo seu familiar”, explicou o delegado.

Com base nos fatos os policiais civis conseguiram rapidamente localizar e devolver a geladeira para a diarista.