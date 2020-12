Polícia Civil identifica irmãos envolvidos em diversos furtos em Pedra Preta

Um casal de irmãos identificado como autor de diversos furtos ocorridos na cidade de Pedra Preta (238 km ao sul de Cuiabá) foi detido na segunda-feira (14.12), em ação da Polícia Civil do município. Os suspeitos, sendo uma mulher, de 32 anos e um homem de 31, foram flagrados em posse de bens subtraídos das vítimas, sendo recuperados aproxima mente R$ 10 mil em objetos furtados.

Conforme o delegado, João Paulo Berté, os irmãos são apontados como autores de aproximadamente oito furtos na cidade de Pedra Preta, entre eles, um em uma construção na BR 364, ocorrido no sábado (12) e o outro praticado no dia 26 de novembro em um loteamento residencial do município.

Nas duas últimas ações criminosas, foram levados aparelhos eletrônicos, objetos pessoais e um gerador de energia de uma empresa que estava prestando serviços para a prefeitura.

Durante as diligências para investigar os crimes, os policiais chegaram a residência da suspeita, onde foram encontrados os materiais subtraídos nos furtos. Questionada, ela alegou que os objetos pertenciam ao seu irmão.

Em continuidade as diligências, os investigadores conseguiram localizar o suspeito que confessou a autoria dos dois furtos e deletou a participação da irmão, dizendo que ela o ajudou a carregar o carregador de energia do local do fato até a residência dela, utilizando uma motocicleta Honda Biz.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Pedra Preta, para prestar esclarecimentos, e responderão em inquérito policial pelos crimes de furto.