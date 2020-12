Polícia Civil prende em flagrante quatro envolvidos em roubo com cárcere

Quatro criminosos envolvidos em um roubo com cárcere privado das vítimas foram presos em flagrante, na manhã deste sábado (19), em rápida ação da Polícia Civil de Pontes e Lacerda. Um dos suspeitos foi preso no momento que levava a caminhonete das vítimas para a Bolívia. Os outros três foram flagrados ainda na casa com a família refém.

O crime ocorreu no inicio da manhã quando uma das vítimas saiu para cozinha externa da casa e foi abordada por dois homens armados que anunciaram o roubo. Três pessoas que moram na casa (uma delas idosa) foram feitas reféns, sendo amarradas com braçadeiras de plástico.

Os criminosos passaram a subtrair vários objetos da casa como televisões, perfumes, joias, além de uma caminhonete Ford Ranger e uma motocicleta da família. Um dos suspeitos pegou a caminhonete e com a motocicleta na caçamba seguiu sentido Vila Bela da Santíssima Trindade com a intenção de levar os dois veículos para Bolívia.

Antes mesmo de serem acionados do crime, os investigadores da Delegacia de Pontes e Lacerda já estavam em diligências, pois haviam recebido denúncias anônimas de que um grupo especializado em roubos de veículos praticaria um assalto para roubar uma caminhonete na cidade. Com base nas informações, os policiais conseguiram interceptar a caminhonete no momento em que o suspeito entrou com o veículo na BR 174 B, sentido Vila Bela.

Com a prisão do assaltante, os policiais conseguiram identificar a residência em que estava ocorrendo o roubo, uma vez que os demais assaltantes permaneciam na casa esperando que o comparsa saísse com caminhonete da rota de abordagem policial.

Os investigadores seguiram até a residência, onde realizaram a prisão de dois do suspeitos dentro da casa, sendo apreendidos com eles dois revólveres calibre 38. O quarto suspeito que estava responsável por fazer a segurança da casa foi preso do lado de fora da residência.

Os quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia onde o flagrante foi lavrado pelo delegado Marlon Luz, que destacou grande trabalho da equipe da Polícia Civil de Pontes e Lacerda. “Foi uma ação em que tudo deu certo, e a equipe conseguiu não só prender os autores do roubo, como recuperar todos os objetos e veículos subtraídos, assim como libertar as vítimas do cárcere”, destacou o delegado.