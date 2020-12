Polícia Civil recaptura preso que fugiu de hospital

Um preso que foragiu do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo foi recapturado pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (23), em ação de policiais da Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte. A ação rápida da Polícia levou o preso de volta à prisão menos de 24 horas após sua fuga.

O suspeito foi preso no sábado (19) por envolvimento com o tráfico de drogas, ocasião em que levou tiro no queixo sendo encaminhado para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo para atendimento médico. Na unidade de saúde, ele utilizou um arame para abrir as algemas e fugir.

Assim que foi acionada do fato, a equipe de investigadores da Delegacia de Guarantã do Norte iniciou as diligências para localizar o fugitivo que foi recapturado na cidade de Novo Mundo, poucas horas após a fuga.