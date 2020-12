Polícia prende cinco e esclarece tentativa de latrocínio contra idoso

Cinco pessoas apontadas como integrantes de uma associação criminosa, e duas delas envolvidas em um crime de tentativa de latrocínio cometido contra um idoso, foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (17), em ação desencadeada pela Polícia Civil de Juína logo após o crime.

Além da prisão dos suspeitos, as diligências resultaram na apreensão de drogas, rádios Hts e apetrechos relacionados ao tráfico. Todos os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e dois deles pela tentativa de latrocínio.

O roubo seguido de morte na forma tentada ocorreu por volta de 06h30, no distrito de Fontanillas. Segundo as informações, dois homens em uma motocicleta chegaram ao bar da vítima, quando suspeito que estava na garupa desceu em posse de uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O dono do estabelecimento, de 78 anos, se assustou e caiu no chão, momento em que o suspeito efetuou o disparo que acertou o idoso na cabeça. Logo após os fatos, os suspeitos fugiram do local, sem roubar nada. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, onde recebeu tratamento.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe de investigadores da Delegacia de Juína iniciou as investigações para identificar e prender os autores do crime. Durante as diligências, os policiais receberam informações de que os suspeitos estariam escondidos no município de Castanheiras e no endereço indicado encontraram um dos suspeitos já identificado como autor do crime unto a mais três comparsas.

Em buscas no interior da residência, foram apreendidas porções de entorpecentes, rádio HT, câmeras de segurança. Em continuidade as diligências os policiais seguiram para outro endereço que também era utilizado pelos suspeitos, onde foram apreendidas mais porções de entorpecentes, embalagens para embalo da droga, caderno de anotação para o tráfico, aparelhos celulares possivelmente de origem ilícita e um HD externo e também localizado o quinto integrante do grupo criminoso.

Diante da situação de flagrante, os cinco suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Juína, onde passaram por reconhecimento pessoal realizado por uma testemunha ocular do crime, a qual reconheceu seguramente dois deles como autores da tentativa de roubo seguido de morte.

Interrogados pelo delegado André Luís Barbosa, os dois suspeitos confessaram a autoria da tentativa de latrocínio cometida contra o idoso, sendo um deles a pessoa que pilotava a motocicleta e outro o que anunciou o assalto e efetuou o disparo contra a vítima.

“Eles disseram que a intenção era roubar o dinheiro do proprietário do bar, que estava no interior da residência, porém o roubo foi frustrado após o disparo de arma de fogo contra a vítima”, disse o delegado.