Policiais Penais fecham entradas do CPA em protesto em Cuiabá

Policiais Penais protestam nesta manhã em Cuiabá, fechando todas as entradas do CPA (Centro Político e Administrativo) impedindo os servidores públicos de irem trabalhar.

O protesto começou por volta das 6 horas. Equipes da Polícia Militar monitoram e negociam a liberação do trânsito. Uma fila quilométrica de carros se formou na avenida do Historiador Rubens de Mendonça, a popular avenida do CPA.

O protesto, organizado pelo sindicato da categoria, cobra melhores condições de trabalho e valorização salarial do governo do estado de Mato Grosso.

Por parte da Assembleia Legislativa os policiais pedem a aprovação da PEC 05, que trata do novo plano de cargos e carreiras da categoria.

Até o momento o protesto é pacífico.