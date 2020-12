Policial pula em água para salvar 4 crianças e morre afogado

O cabo Diogo Gomes de Melo, 31 anos, morreu afogado ao tentar salvar 4 crianças que se afogavam na praia de Suarão, em Itanhaém, litoral de São Paulo na tarde de terça-feira (29). No dia do acidente, ele estava de folga.

Melo entrou no mar para resgatar o enteado de 10 anos e três sobrinhos, de 12 anos. As crianças foram retiradas da água por outros banhistas, mas o policial foi arrastado pela correnteza e não conseguiu voltar para a faixa de areia.

O policial trabalhava no 13º Batalhão da capital paulista e estava no litoral para participar da Operação Verão. A polícia lamentou a morte do cabo.

O governador João Doria (PSDB) comentou em sua conta no Twitter: “Muito triste com a notícia da morte do cabo Melo, da Polícia Militar de São Paulo, que faleceu após salvar quatro crianças que estavam se afogando em uma praia do litoral de SP. Que Deus conforte sua família e amigos. Um verdadeiro herói.”