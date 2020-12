Por falta de atenção motociclista causa acidente e fica desacordada

Um acidente envolvendo duas motos aconteceu na noite desta terça-feira (01), no bairro Jardim Guanabara em Rondonópolis – MT.

Na Rua Ademar Cândido Costa estava um casal em uma moto o condutor parou na esquina conforme a sinalização, para que passasse um ciclista com uma criança e este trafegava na via principal Rua 13 de Maio e neste período uma motocicleta conduzida por uma mulher bateu na traseira da moto do casal, causando um grande impacto.

No momento da batida a condutora que causou o acidente, caiu no meio da pista já desacordada e a passageira da moto que estava à frente teve escoriações pelo corpo e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A equipe do Samu, socorreu a outra vítima desacordada e foi levada ás pressas para o Hospital Regional.