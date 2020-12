Por unanimidade, deputado estadual tem mandato cassado pelo TRE

O deputado estadual Carlos Avalone (PSDB), teve o mandato cassado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) pela prática de caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições de 2018. A decisão foi tomada durante sessão na manhã desta quinta-feira (10). Ainda cabe recurso.

O relator do processo é o juiz federal Fábio Henrique Rodrigues Fiorenza. Todos os juízes acompanharam o voto dele e optaram pela cassação do político.

Engenheiro civil, Avalone era suplente e havia assumido a vaga do ex-deputado Guilherme Maluf (PSDB), que também foi empossado como conselheiro do Tribunal de Contas Estadual (TCE), em março de 2019.

Na retomada do julgamento nesta manhã, foram mais 4 votos contra o tucano: os juízes Jackson Coutinho, Armando Cândia, Gilberto Bussiki e o presidente do TRE, desembargador Gilberto Giraldelli. O TRE também determinou a anotação do nome de Avalone no Código ASE 540 [inelegibilidade em candidatura futura] no cadastro nacional de eleitores e decretou a perda do valor apreendido em favor da União

A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) e é referente à apreensão de R$ 89,9 mil em um carro cheio de adesivos do então candidato Carlos Avallone na BR-070, em Poconé, em 4 de outubro de 2018, véspera das eleições. Avallone ficou como primeiro suplente e assumiu a titularidade como deputado após Guilherme Maluf deixar o cargo e se tronar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).