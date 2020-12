Preço do litro do Etanol dispara e passa dos R$ 3,30 em alguns postos

Quem parou para abastecer o carro nesta semana em Cuiabá se assustou com os novos valores cobrados pelo litro do etanol.

Sem aviso prévio, os postos reajustaram as tabelas e o etanol, que era comercializado por 2,99 em média, passou para R$ 3,29.

O sindicato da categoria foi questionado sobre o reajuste e disse que os valores seguem os mesmos nas refinarias, mas que os empresários estão repondo perdas do período de fechamento do comércio devido pandemia do novo Coronavirus, onde o consumo caiu cerca de 40%, e os preços baixaram devido a demanda inferior.

Como o consumo esta voltando ao normal, os preços foram relocados. A orientação é pesquisar para economizar.

A valor do litro de gasolina também subiu na capital de Mato Grosso, chegando a R$ 4,60 em alguns postos de combustíveis.