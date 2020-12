Prédio da Unemat em Rondonópolis está com 40% do projeto executado

As obras de construção do prédio para sediar a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis estão avançadas. Com isso, a previsão é de que depois de março as turmas dos cursos de Letras, Ciências da Computação e Direito do Núcleo Pedagógico da Unemat na cidade, que recebe apoio financeiro do município, possam ter as aulas ministradas no local.

A construção do prédio para sediar a Unemat no município foi viabilizada pela parceria da Prefeitura e quatro empresas aderentes ao projeto, por meio de uma cooperação social. “Já temos mais de 40% do projeto executado. Os serviços estão avançando em um bom ritmo, garantindo assim o andamento da obra dentro do cronograma previsto inicialmente, mesmo com os obstáculos encontrados por conta da pandemia, o que dificultou a encontrar alguns materiais junto aos fornecedores”, informou a arquiteta da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Juliana Zancanaro, que é a fiscal da obra.

“Até março as empresas disseram que entregam o bloco da parte administrativo e da biblioteca, além de dois blocos com salas de aula e de sanitários”, contou Juliana. “Com entrega destes blocos, as aulas das turmas em andamento na cidade, que hoje funcionam em salas da Escola Estadual Estela Maris, já poderão ser ministradas no prédio construído para sediar a Unemat em Rondonópolis”.

A estrutura terá sete mil metros quadrados de área construída. Contará, inicialmente, com 36 salas de aulas, duas salas administrativas, refeitório, biblioteca e auditório para 300 pessoas. A sua capacidade será para abrigar mais de 1.800 estudantes. O prédio fica localizado num terreno de 101 mil metros quadrados na área do antigo aeroporto, na saída para Cuiabá.

Parceria

O valor estimado da obra é de R$ 8 milhões, que serão custeados pelas empresas MDM, Grupo Rondobens, Grupo Echer e Grupo Euro. A Prefeitura entrou com a doação do terreno, o cercamento da área, a terraplanagem e a confecção do projeto arquitetônico, que é assinado pela arquiteta Juliana Zancanaro, uma ex-aluna da Unemat. Além dela, também participou da elaboração do projeto o arquiteto Weslley Diego Figueiredo Ramos.