Prefeito e vereadores eleitos serão diplomados na sexta (18)

O prefeito eleito de Rondonópolis, o vice e vereadores serão diplomados na próxima sexta-feira (18), em cerimônia restrita ao público na Câmara Municipal, que acontecerá a partir das 19 horas. Além do juiz eleitoral e pessoal de cerimonial, poderão participar da solenidade somente os eleitos e dois convidados de cada um destes, devido às medidas de biossegurança adotadas em razão do novo coronavírus.

De acordo com a Justiça Eleitoral, como a cerimônia será restrita, serão diplomados dessa forma somente os eleitos, enquanto os três suplentes de cada partido serão diplomados de forma virtual, tudo com o objetivo de diminuir o número de pessoas presentes no evento.

O certificado de quitação eleitoral, emitido para aqueles que entregaram sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, é uma exigência para que os eleitos sejam diplomados.

Posse

Já a posse, que é quando os eleitos assumirão de fato o mandato, acontecerá no próximo dia 1º de janeiro, no Espaço Ideias, em solenidade também restrita aos eleitos e alguns poucos convidados. Na ocasião, os novos vereadores também escolherão a nova Mesa Diretora, que ficará responsável por administrar a Câmara por dois anos a partir de então.