Prefeito e vereadores serão diplomados no próximo dia 18

O prefeito e os 21 vereadores eleitos neste ano em Rondonópolis serão diplomados pela Justiça Eleitoral no próximo dia 18, em solenidade realizada na própria Câmara Municipal. A diplomação antecede a posse, que acontece no dia 1º de janeiro e será conduzida pela própria Câmara.

Além do prefeito José Carlos do Pátio (SD), seu vice Aylon Arruda (PSD) e os vereadores eleitos, também serão diplomados os suplentes dos vereadores, que estarão aptos a assumirem o mandato em caso de afastamento do titular ou vacância do cargo.

No caso dos vereadores, estes também escolherão no dia 1º de janeiro a próxima Mesa Diretora da Câmara, que irá administrar o Legislativo pelos próximos dois anos e um orçamento anual de cerca de R$ 60 milhões previstos para 2021. Como elegeu a maior bancada e o maior número de aliados, a tendência é que o futuro presidente seja um aliado do prefeito e um dos nomes cotados é do vereador Roni Magnani, que é do partido do prefeito e se reelegeu para seu terceiro mandato.