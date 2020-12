Prefeitura atende contribuintes em horário especial até sexta-feira (18)

A partir desta quarta-feira (16) a Secretaria Municipal de Receita vai atender os contribuintes que querem participar do mutirão de negociação das 8 até as 18 horas, sem intervalo de almoço. Essa medida foi tomada por conta da grande demanda de pessoas que estão buscando o balcão de atendimento da Receita para negociar a dívida ativa de IPTU, ISSQN, taxas, multas e outros débitos.

O horário diferenciado de atendimento começa amanhã e vai até sexta-feira (18). A orientação da Receita do município é de que comparecem na prefeitura apenas os contribuintes que optarem por fazer o parcelamento das dívidas, caso em que é concedido desconto de até 50% nas multas e juros de mora.

Quem puder fazer a pagamento à vista e com isso obter desconto de até 90% em multas moratórias e juros de mora pode emitir o boleto diretamente pelo site da prefeitura – www.rondonopolis.mt.gov.br clicando no banner do mutirão de negociação.

O novo horário de atendimento foi oficializado por meio do decreto 9.841 publicado no Diário Oficial do município – Diorondon.

Rua interditada

Para garantir mais segurança e conforto aos contribuintes que buscarem atendimento, o município providenciou a montagem de tendas e a colocação de cadeiras respeitando o distanciamento social. Para isso foi preciso interditar o trecho da Avenida Duque de Caxias entre as ruas Rio Branco e Dom Pedro II. O atendimento está sendo organizado com a distribuição de senhas para assegurar que não ocorra aglomeração.