Prefeitura de Rondonópolis deve prorrogar contrato da Cidade de Pedra

A prefeitura de Rondonópolis deve prorrogar mais uma vez o contrato com a empresa Cidade de Pedra, responsável pelo transporte coletivo na cidade. A concessão da empresa venceu no ano de 2014 e desde então ela vem operando de forma precária, com contratos provisórios, sem segurança jurídica e sem condições de realizar investimentos na melhoria do sistema.

O último contrato celebrado com a empresa vence no próximo dia 31 e a partir de então a Cidade de Pedra pode fechar as portas e deixar de operar na cidade a qualquer momento, o que deixaria na mão as milhares de pessoas que dependem do modal de transporte para irem ao trabalho, estudo e outras atividades cotidianas.

Para evitar o prejuízo para a população, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informou que está estudando junto a Procuradoria Geral do Município uma forma de renovar o contrato com a empresa, que então permaneceria á frente do serviço por mais alguns meses, até que a autarquia criada pelo Município para gerir o serviço seja estruturada.

Com um número baixo de usuários e com custos elevados devido à distância de grande parte dos bairros da cidade, a Cidade de Pedra tem passado por dificuldades financeiras e nenhuma outra empresa demonstrou interesse em operar o sistema, já que foram realizadas várias licitações sem que nenhuma empresa se habilitasse para tanto.