Prefeitura não realizará festa de fim de ano e eventos privados terão que obedecer regras de biossegurança

A prefeitura de Rondonópolis não irá realizar nenhuma atividade festiva em comemoração ao Natal e Ano Novo, como a queima de fogos e shows musicais que tradicionalmente acontecem todos os anos. A suspensão das festividades são em decorrência das medidas de segurança para evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 400 pessoas na cidade.

De acordo com nota da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), este ano não serão realizados eventos públicos alusivos ao Natal e Ano Novo tendo em vista a necessidade de prevenção de transmissão da Covid-19, mas no entanto não esclarece se poderão ser usados espaços públicos para a realização de eventos que provoquem aglomerações.

Ainda de acordo com Secult, tanto no caso de eventos tanto públicos como privados, devem ser seguidas as normas constantes no Decreto Municipal 9.749 de 19 de outubro de 2020, que libera a realização de reuniões, comemorações e festejos em locais abertos para até 300 pessoas, desde que observados e seguidas as regras de biossegurança, como higiene das mãos com álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento social.

Já no caso de ambientes fechados, deve ser respeitado o limite de até 50% da capacidade do local, com o máximo de 150 pessoas, sendo que nesse caso também devem ser observadas as regras de biossegurança.