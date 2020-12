Preocupação com Covid-19 faz minguar posse de eleitos

A preocupação com a propagação da doença levou a Mesa Diretora da Câmara a cancelar a cerimônia de posse para o prefeito, vice e vereadores eleitos, que faria em um amplo local de eventos para realizar uma cerimônia mais simples nas próprias dependências da própria Câmara, com acesso restrito para um pequeno número de pessoas, bem diferente do que vimos em outros anos. A posse dos novos vereadores acontece no dia 1º, a partir de 8 horas.

Um dos motivos com certeza seria a notícia de que o vereador Juary Miranda (SD) teria sido diagnosticado com o novo coronavírus no sábado (26) e em seguida entubado, devido à gravidade de seu quadro de saúde. Ele continua internado na UTI da Santa Casa de Rondonópolis. Hipertenso e com problemas cardíacos e pulmonares, a sua doença tem gerado preocupação em amigos e familiares, que torcem para que ele vença a doença e se recupere sem maiores sequelas.

Juary não é o primeiro dos vereadores a se infectar com a doença, mas com certeza é um dos que mais tem gerado preocupação entre os demais vereadores. E como diz o ditado popular, precaução e canja de galinha não fazem mal a ninguém.