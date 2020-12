Presidente do União pode ser aposta de Pátio para secretaria de Esportes

Comprovadamente um bom gestor esportivo, estando à frente do União Esporte Clube desde 2016, o educador físico Edicarlos Olegini, o Gauchinho, deve ser confirmado nos próximos dias como o novo secretário de Esportes e Lazer de Rondonópolis a partir de 2021.

Além e inteligente, bem articulado e profundo conhecedor do esporte e do caminho das pedras para conseguir recursos para a área, ele está com o nome em alta, por conta de ter conseguido colocar o clube que comanda mais uma vez na final do Campeonato Mato-grossense deste ano, com grandes chances de trazer o título para a cidade, feito conseguido pela última vez em 2010.

Além de sua liderança e conhecimento na área, Gauchinho é filiado no PSD, partido do vice-prefeito Aylon Arruda e do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, que tem forte influência junto a administração municipal. Ele inclusive chegou a ser candidato a vereador pela sigla este ano, tendo obtido 392 votos.

Caso aceite a indicação e assuma a secretaria, além de promover o esporte amador e profissional em geral da cidade, ele poderá ajudar muito o clube que comanda.

Vamos aguardar…