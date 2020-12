Presidente e vice eleitos nos EUA são escolhidos ‘Pessoa do Ano’ da Time

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, foram nomeados conjuntamente como a “Pessoa do Ano” da revista Time em 2020 nesta quinta-feira (10), em uma lista de finalistas que incluía o presidente Donald Trump, derrotado na eleição deste ano.

O ex-vice-presidente democrata e sua companheira de chapa, cuja eleição rompeu barreiras raciais e de gênero, juntos “ofereceram restauração e renovação em uma única chapa”, disse a Time em um perfil da dupla.

Após a mais tumultuada campanha presidencial dos EUA nos tempos modernos, travada no meio de uma pandemia mortal, devastação econômica e um confronto nacional dilacerado por conflitos com o racismo, Biden e Harris prevaleceram em uma eleição que atraiu o maior comparecimento eleitoral em um século.

O editor-chefe e CEO da Time, Edward Felsenthal, atribuiu aos vencedores o sucesso em “um debate existencial sobre a realidade que habitamos”.

“Por mudar a história americana, por mostrar que as forças da empatia são maiores do que a fúria da divisão, por compartilhar uma visão de cura em um mundo em luto, Joe Biden e Kamala Harris são a Personalidade do Ano de 2020 da Time”.

Trump, o 45º presidente dos EUA e Pessoa do Ano de 2016 da Time, homenageado um mês após sua vitória eleitoral como candidato republicano naquele ano, estava entre os três outros finalistas na disputa este ano, disse a Time.

Os outros dois candidatos eram os trabalhadores da saúde que lutavam contra a pandemia da covid-19 e participantes do movimento de justiça racial desencadeado pelo assassinato de George Floyd, homem negro que morreu em 25 de maio depois que um oficial branco de Minneapolis se ajoelhou em seu pescoço por quase nove minutos.

A pessoa do ano geralmente é um indivíduo, mas várias pessoas foram nomeadas no passado. O título é aquele, segundo a revista, que significa “quem mais afetou as notícias ou nossas vidas, para melhor ou para pior”. A Time começou sua tradição em 1927.

Biden, de 78 anos, que serviu por dois mandatos como vice-presidente de Barack Obama, se tornará a pessoa mais velha a assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos quando tomar posse em 20 de janeiro. Harris se tornará a primeira mulher empossada vice-presidente.

Trump, que continua defendendo que a eleição foi fraudada e que é o vencedor por direito, não deve comparecer à posse.

Junto com a homenagem de Pessoa do Ano, a revista Time nomeou o grupo pop coreano BTS como Artista do Ano, e o jogador de basquete LeBron James foi coroado Atleta do Ano.