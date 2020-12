PRF apreende 390 comprimidos de anfetamina em Sorriso

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico de drogas. A prisão aconteceu no domingo (27), por volta das 20 horas, no momento em que a equipe PRF realizava ronda de rotina no quilômetro 786 da BR-163, no município de Sorriso, e com o suspeito foram encontrados 390 comprimidos de anfetamina.

De acordo com a PRF, o caminhão em que estava a droga foi abordado por conta de estar transitando em horário não permitido para esse tipo de veículo, de acordo com a Resolução 211/06 do CONTRAN. Ao ser abordado, o condutor do veículo, de 21 anos de idade, afirmou ter saído de Sorriso com destino a Sinop.

Ao ser indagado do real motivo para estar transitando fora do horário permitido, o condutor demonstrou certo nervosismo e contradições nas respostas, o que ensejou uma avaliação mais minuciosa no interior da cabine do veículo.

Após buscas, foi encontrado uma cartela, contendo treze comprimidos de Nobésio extra forte, popularmente conhecido como “rebite”, e em um compartimento, abaixo da cama, foram encontradas mais cartelas da referida substância.

Ao total, foram localizados 390 (trezentos e noventa) comprimidos de anfetamina, na posse do motorista, distribuídos em vinte e sete cartelas, quantidade que configura o envolvido, em princípio, na qualificação de autor de Tráfico de drogas.

O autor do ilícito foi encaminhado à Polícia Civil de Sorriso, para os procedimentos cabíveis, tendo todos seus direitos constitucionais preservados.