PRF faz vistoria em ônibus e com êxito prende duas mulas com cocaína

Dois indivíduos foram presos com grande quantidade de droga em um ônibus de viagem na noite desta quinta-feira (10) em Rondonópolis -MT.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma vistoria de rotina com o apoio do Exército, pararam um ônibus com destino Cáceres/ Cuiabá.

No veículo havia apenas dois passageiros que de imediato apresentaram nervosismo, com um deles foi localizado cerca de 3 Kg de pasta base e com outro com 9 Kg de cocaína, no entanto, os suspeitos alegaram que não estavam juntos mesmo devido a coincidência.

Diante dos fatos os suspeitos foram presos.