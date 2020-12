PRF lança Operação Rodovida nas BRs de todo o País

Integrar para proteger vidas e garantir a segurança viária. Essa é a proposta da Operação Rodovida 2020/2021 capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por intermédio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação tem início no dia 17 de dezembro e segue até o dia 21 de fevereiro. O lançamento ocorreu em Ceilândia/DF, na BR 070, na manhã desta quinta-feira (17).

A Operação Rodovida, criada pela PRF em 2011, intensifica a política de integração para ampliar os efeitos preventivos desenvolvidos pela PRF e pelos ministérios parceiros. Também pauta sua atividade de fiscalização nos locais mais críticos, definidos de acordo com os dados estatísticos, em especial no período em que há uma expectativa de maior fluxo rodoviário devido a festividades de final de ano e Carnaval. Estão previstas ações temáticas sobre as principais causas de acidentes graves, bem como ações de educação para o trânsito, que promovam a criação de um sentimento de empatia pelos demais usuários da rodovia.

Além das ações educativas e de fiscalização, tradicionalmente previstas pela PRF, este ano, a operação contará com uma campanha que avançará na discussão da responsabilização dos causadores dos acidentes como forma de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais decorrentes. A ideia é sensibilizar cada um dos atores do trânsito a respeito do seu papel, das suas obrigações e os cuidados necessários para proteger a vida.

A operação tem como premissa básica a integração entre os diversos órgãos de governo a fim de reforçar a ideia de transversalidade, ou seja, as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) / (PRF) estarão coordenadas com as dos colaboradores: Ministério de Infraestrutura; Saúde; Educação; Turismo; Casa Civil e Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Outros importantes atores da Operação são o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e, em nível estadual e municipal, as Secretarias de Saúde e de Segurança Pública.

A PRF já conta com a integração governamental, e acredita em uma parceria igualmente fundamental para a redução da violência nas rodovias federais do país: a do cidadão. Por isso, a Rodovida busca também sensibilizar todos os usuários do trânsito; motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas, caminhoneiros, etc, da importância de seus papéis na manutenção e construção de um trânsito mais seguro e, consequentemente, na preservação de vidas.