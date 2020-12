PRF prende duas estrangeiras transportando cocaína

No último sábado (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um ônibus que fazia linha de Porto Velho/RO a São Paulo/SP e prendeu duas mulheres (23 e 24 anos) de origem peruana, pelo crime de tráfico de drogas.

A abordagem ocorreu no km 387, da BR-364, em Cuiabá/MT e foi realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC). Os PRFs adentraram no veículo para fiscalização rotineira e durante as entrevistas perceberam que as duas mulheres se movimentavam com dificuldade, além de apresentarem bastante nervosismo.

Os policiais solicitaram que as passageiras desembarcassem do ônibus, momento em que foi possível perceber um volume sob suas roupas. Após a busca pessoal, foram localizados aproximadamente 11 kg de cocaína.

As envolvidas informaram que pegaram a droga em Porto Velho e levariam para São Paulo. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Federal em Cuiabá.