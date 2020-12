PRF prende passageiro transportando ouro ilegalmente estimado em R$ 250 mil

Na data de 08 de dezembro de 2020, no km 387 da BR 364, município de Cuiabá/MT, uma equipe do GOC (Grupo de Operação com Cães) acompanhada de servidores da escala ordinária, realizou uma abordagem em um ônibus que fazia a linha Cuiabá x São José do Rio Preto.

Durante o procedimento de entrevista aos passageiros, os policiais perceberam que um dos viajantes apresentava informações incoerentes a respeito da origem, destino e motivos de sua viagem.

O comportamento nervoso do passageiro aliado às informações desencontradas que foram passadas, o colocaram numa posição de fundada suspeita perante os policiais, induzindo a equipe a realizar uma fiscalização mais avançada no cidadão. Foi solicitado que o passageiro mostrasse sua bagagem e este somente tinha uma bolsa de mão.

No decorrer da busca pessoal, ao retirar o tênis e passar aos policiais, estes logo sentiram que o calçado estava muito pesado e perguntam do que se tratava. O passageiro disse que transportava ouro numa quantidade em torno de 830 gramas.

O indivíduo foi encaminhado à Polícia Federal de Cuiabá e poderá responder pelo crime de transporte ilegal de ouro, tipificado em legislação específica. Lá foi constatada a quantidade exata de 834 gramas avaliada em aproximadamente R$250,000,00.