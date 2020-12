Primeira-dama distribuirá cestas de natal para instituições e projetos filantrópicos

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e a secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, realizarão a entrega de cestas básicas da campanha de Natal para instituições e projetos filantrópicos que atuam em Cuiabá. A entrega dos alimentos será nesta quinta-feira (17.12), às 17h, no auditório Garcia Neto, no Palácio Paiaguás.

A iniciativa faz parte da campanha ‘Vem Ser Mais Solidário’ e, neste mês de dezembro, distribuirá 100 mil kits de alimentos, com direito a uma cesta especial com panetone e doces, para todos os municípios do Estado. A intenção é oferecer um pouco de conforto para as famílias mais vulneráveis, também atingidas pela pandemia, nas festividades de fim de ano e reforçar a ceia natalina.

Durante todo o ano, por meio do Vem Ser Mais Solidário, a primeira-dama beneficiou diversos grupos representativos, como, por exemplo, quilombolas, comunidades indígenas, comerciantes, pacientes em tratamento de hemodiálise e de outras doenças, pessoas com deficiência, entidades religiosas, entre outros projetos sociais com a entrega de mais de 330 mil cestas básicas.

As cestas básicas são compostas por arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, sardinha, extrato de tomate, além de materiais de limpeza e de higiene pessoal.