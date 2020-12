Produção nas fábricas cresce pelo sexto mês, diz IBGE

A produção industrial brasileira cresceu pelo sexto mês consecutivo em outubro, de acordo com a PIM (Pesquisa Industrial Mensal), divulgada nesta quarta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador registrou alta de 1,1% frente a setembro.

Segundo o IBGE, em seis meses de alta, o crescimento acumulado foi de 39%, eliminando a perda de 27,1% acumuladas entre março e abril, justamente os dois primeiros meses em que a pandemia assolou o setor.

Considerando o crescimento de 39% em seis meses, a produção de veículos foi o setor que mais se destacou, crescendo 1.075,8% no período. Vale lembrar que várias plantas simplesmente pararam a linha de produção, o que tornou a base de comparação baixa. No entanto, ainda está 9,1% abaixo do patamar de fevereiro, antes da pandemia.

Comparação com setembro

Na relação mensal, o setor de veículos automotores se expandiu em 4,7%. Outros destaques positivos foram metalurgia (3,1%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,5%), máquinas e equipamentos (2,2%), produtos de metal (2,8%), couro, artigos para viagem e calçados (5,7%), produtos de minerais não-metálicos (2,3%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (5,0%) e produtos de borracha e de material plástico (2,1%).