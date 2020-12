Projeto que autoriza concurso público na Câmara vai à votação hoje

A Câmara Municipal de Rondonópolis deve analisar e votar hoje (2) o projeto de lei do próprio Legislativo autorizando a realização de um concurso público para a contratação de 71 servidores. A ideia é aprovar o projeto e encaminhar a realização do concurso o mais rápido possível, para regularizar a situação jurídica do Legislativo, que hoje em dia tem mais funcionários comissionados, aqueles contratados sem a realização do concurso público, que servidores efetivos, o que é vedado pela lei.

Atualmente com mais de 200 funcionários comissionados, contra apenas 41 efetivos, a Câmara de Rondonópolis já foi acionada pela Justiça, que cobra a realização do concurso e o aumento do número de efetivos, que devem ser no mínimo na mesma quantidade que os comissionados.

Segundo o apurado junto à assessoria de comunicação do órgão, deverão ser abertas 71 vagas por meio do concurso, sendo 69 delas para o cargo de agentes administrativos de gabinete, que irão trabalhar nos gabinetes dos vereadores no lugar dos atuais assessores comissionados, que por sua vez deverão ser demitidos, mais um procurador jurídico e um auxiliar para atuar na área financeira do Legislativo.

Caso seja aprovado de forma célere, a Câmara deve realizar o processo de licitação para contratar a instituição responsável pela realização do concurso público, que deverá acontecer no início do próximo ano. A Sessão Ordinária acontece a partir de 13h30 e poderá ser acompanhada pelas mídias sociais da Câmara, já que o acesso ao Plenário e às dependências da Câmara continua restrito ao público, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Concurso para jornalista

A Câmara também pretende realizar uma outro concurso no decorrer do ano que vem, dessa vez para contratar jornalistas para atuarem na sua assessoria de comunicação.