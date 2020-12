Quatro pessoas da mesma família morrem em queda de avião

Um avião de pequeno porte caiu no rio Macaco, na cidade de Roncador, próximo a Mato Rico, na comunidade rural de Bela Vista, no Paraná, na manhã desta terça-feira (29). As quatro pessoas que estavam na aeronave, um casal e duas filhas, morreram.

Segundo informações da polícia, o empresário do ramo da construção civil, Valdecy Cruzeiro, estava no comando do avião. A esposa dele, Luciana, e as filhas Júlia e Beatriz, também morreram. Uma delas era estudante de odontologia.

Na queda, os destroços do avião se espalharam pela região e os moradores do entorno ouviram um estrondo.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente, mas a principal hipótese, até o momento, é de que a queda ocorreu durante um forte temporal com rajadas de vento na região por volta de 11h30.

Equipes da polícia e do IML (Instituto Médico Legal) estão no local do acidente.