Reeducandos reformam bicicletas que serão doadas a crianças carentes

Os reeducandos do Centro de Custódia da Capital (CCC) estão finalizando a reforma de 20 bicicletas que foram doadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG). Após a conclusão dos trabalhos, as bicicletas serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social.

As bicicletas estavam deterioradas pela ação do tempo e também ação humana, por isso, os três recuperandos envolvidos na atividade estão fazendo a substituição de todas as peças, incluindo freios, bancos e correntes, além de engraxar, lixar e pintar.

“Nós recebemos 30 bicicletas, mas algumas não conseguimos reformar, porque estavam muito danificadas e o custo seria muito alto, mas as 20 que pretendemos entregar ficarão quase novas, pois o trabalho está sendo feito com muito esmero pelos reeducandos”, explica o diretor do CCC, Ewerton Santana.

Ele ressalta ainda que a intenção é propiciar um Natal mais alegre a crianças e adolescentes que sonham em ter uma bicicleta, mas não têm condição financeira de comprar. “Estamos alinhando a quem serão destinadas, mas sem dúvida receberão aquelas que mais precisam”, acrescenta o diretor.

Parte dos recursos utilizados na compra de peças e materiais para a reforma foram doados pela Aspen – Associação dos Servidores do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) e por servidores do CCC. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) também foi parceira, ao mediar o contato com a Derf-VG para a doação das bicicletas.