Reino Unido se prepara para aplicar a vacina da Pfizer nesta semana

O Reino Unido está se preparando para se tornar o primeiro país a lançar a vacina Pfizer/BioNTech contra a covid-19 esta semana. O imunizante será disponibilizado em hospitais antes da distribuição para clínicas médicas, disse o governo.

As primeiras doses estão programadas para serem administradas na terça-feira (8), com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) dando prioridade à vacinação de pessoas com mais de 80 anos, profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia e funcionários de lares e residentes.

O país europeu concedeu aprovação de uso emergencial para a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech na semana passada – saltando à frente na corrida global para iniciar o programa de vacinação em massa mais crucial da história.

No total, foram encomendadas 40 milhões de doses. Como cada pessoa precisa de duas doses, isso é suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas no país de 67 milhões de habitantes.

Espera-se que cerca de 800 mil doses estejam disponíveis ainda nesta primeira semana.