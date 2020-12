Rematrículas na rede estadual de ensino encerram na sexta-feira

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) reforça aos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados em uma das 758 escolas da rede estadual de educação, que o prazo final para o processo de rematrícula para continuidade do biênio 2020/2021, encerra-se nesta sexta-feira (18).

A ficha de matrícula deverá ser impressa pela Secretaria Escolar datada e assinada pelo diretor da instituição de ensino, pelo secretário escolar e pelo técnico da secretaria escolar que realizou a matrícula.

Todas as escolas receberam um documento orientativo com as diretrizes de biossegurança que devem ser seguidas para evitar o contágio e propagação da Covid-19 durante atendimento aos pais ou responsáveis no processo de matrícula.

Perguntas frequentes

– Quando o pai ou responsável não puder comparecer à escola na data da efetivação da rematrícula?

Poderá autorizar uma pessoa maior de idade por meio de uma autorização assinada e entregar a documentação do aluno, assegurando a vaga. O responsável deverá ter a ciência que até o início do ano letivo comparecerá à unidade escolar para assinar a ficha de matrícula, e só assim, efetivar a matrícula.

– O aluno matriculado no 5º ano em 2020 será matriculado no 6º ano em 2021?

Considerando a continuidade do biênio 2020/2021, o aluno matriculado no 5º ano em 2020, será matriculado na turma 5º/6º ano em 2021.

– Como ficará o processo de matrícula web 2021?

Semelhante ao de 2020. A unidade escolar participante da matrícula web 2021 deverá parametrizar as vagas remanescentes e, no período de confirmação da solicitação de vagas, deverá se organizar para atender os responsáveis, respeitando as recomendações de biossegurança.