Repartições públicas têm ponto facultativo a partir das 12 horas nos dias 24 e 31

O horário do expediente das repartições públicas municipais de Rondonópolis desta quinta-feira (24), véspera da Natal e também na véspera de ano novo (31) foi alterado com o decreto do ponto facultativo a partir das 12 horas. O atendimento ao público no paço municipal por exemplo, vai acontecer nesses dois dias das 8h até o meio dia.

A mudança do horário foi determinada por meio do decreto 9.864 publicado no Diário Oficial do município, Diorondon. O ponto facultativo vale para todas as repartições públicas exceto as que prestam serviços considerados essenciais, como os de saúde.

Nos dois dias de ponto facultativo, a determinação do prefeito é que os gestores de cada secretaria e autarquia do município mantenham em pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais.

O atendimento volta ao horário normal, das 12 até as 18 horas, na segunda-feira 28. Mesmo caso acontece no dia 4 de janeiro de 2021, primeiro dia útil após o feriado de ano novo.