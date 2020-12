Rock in Rio confirma abertura de próxima edição com Iron Maiden

Como já vinha sendo falado, o Iron Maiden será novamente a maior atração da noite dedicada ao heavy metal do Rock in Rio. O sexteto inglês, fará seu quinto no evento em 24 de setembro do ano que vem, a abertura da edição 2021. No RiR de 1985, o Maiden também tocou na abertura, naquela ocasião, antes do Queen e depois do Whitesnake.

Assim como aconteceu em 2019, existe a probabilidade deles tocarem mais cedo, quando preferiram se apresentar antes do Scorpions. Dessa forma, caberia ao Dream Theater, que pela primeira vez estará no festival, a missão de encerrar a noite – um arranjo que pode ser interessante para todos, já que os americanos gostam de fazer shows longos. Tocando por último, eles não precisariam encurtar o setlist de maneira dramática.

Quem também está novamente confirmado, é o Megadeth. A banda de Dave Mustaine esteve no segundo RiR, em 1991, e deveria ter retornado em 2019. O show foi cancelado para que o líder da banda pudesse se tratar de um câncer na garganta, que foi curado.

A abertura do Palco Mundo será, mais uma vez, do Sepultura em sua sétima performance na história do festival. Desta vez, o quarteto mineiro fará um show diferente, ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira.

Os ingressos para o Rock in Rio do ano que vem começarão ser vendidos em 9 de março. Até lá, toda a escalação dos sete dias de evento – 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1,2 e 3 de outubro – já serão conhecidas.